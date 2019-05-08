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Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili baştan başa yenilediler

Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili baştan başa yenilediler

BURSA'da klasik araç meraklısı iki arkadaş, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aldıkları Rus yapımı 1984 model Moskoviç marka otomobili, aynı markaya ait 3 aracın parçalarıyla yeniledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede çalışan Ayhan Kısacık (30), yaklaşık 6 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiğinde kapıda duran 1984 model çekme belgeli Moskoviç marka otomobili gördü.

Otomobilin sahibi, yeni araç aldığını ve bu eski otomobili artık kullanmadığını söyleyince Kısacık, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aracı satın aldı.

Tamir ettirip otomobili tekrar trafiğe çıkarmak isteyen Kısacık, birkaç tamirciyle görüştükten sonra maliyetin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.

Kısacık, bir süre sonra aynı hastanede çalışan sağlık görevlisi arkadaşı Enes Çetinkaya ile aracı toplamaya karar verdi. Otomobili, bir apartmanın altındaki kullanılmayan çamaşırhaneye çeken iki arkadaş, parçalarını temin etmek için arayışa girdi.

Gece çalışıp aracı restore ettiler

Kısacık ve Çetinkaya yaptıkları araştırmalar sonucunda aynı markada 2 otomobil ve bir pikap daha satın alarak, bu araçların parçalarıyla ilk aldıkları otomobilin onarımına başladı. İki arkadaşın geceleri çalışarak restore ettiği otomobil, muayeneden geçerek trafiğe çıktı.

Kırmızı-beyaz renkli otomobil, klasik görünümüyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Sadece 4-5 ay iç döşemelerine zaman ayırdık"

Ayhan Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın hikayesinin bir kavanoz bal ve bir takım sehpa ile başladığını söyledi.

Kısacık, 4 araçtan bir otomobil topladıklarını anlatarak, "Benim bir çamaşırhanem vardı. O çamaşırhanede toparladık. Sadece 4-5 ay iç döşemelerine zaman ayırdık. Sonunda böyle güzel bir iş çıktığı için mutluyuz. Araç son bir yıldır faal haldeydi ancak tescil işlemleri yaklaşık bir ay önce tamamlandı ve trafiğe çıkardık." dedi.

"Direksiyon için kamyonet satın aldık"

Enes Çetinkaya da sabahlara kadar çalışarak aracı yenilediklerini anlattı.

Çetinkaya, aracı 5 ay cam elyafla zımparaladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Otomobilin boyası hariç tüm restorasyonunu kendimiz yaptık. Yaklaşık 6 yılımızı aldı. Orijinal direksiyonu hoşumuza gitmediği için araştırma yaptık. Niğde'de Moskoviç marka bir kamyonet bulduk. Ancak sahibi sadece direksiyonunu satmak istemedi. Bunun üzerine biz de aracı komple satın aldık. Aracın sadece direksiyonunu söküp bu araca taktık."

Otomobilin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Çetinkaya, "Sadece İnegöl'de kullanmadık, İstanbul ve Eskişehir'e bile gittik. Çok ilgi çekiyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bu araçta büyük emeğimiz var." dedi.

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