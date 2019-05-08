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Galatasaray'a Belhanda piyangosu

Galatasaray'a Belhanda piyangosu

Galatasaray transferde artı bütçeye geçmek için Younes Belhanda'ya gelen 12 milyon Euro'luk teklifi değerlendirecek.

Ara transferde Fatih Terim'in Al-İttihad'a transferine izin vermediği Belhanda, "Sana güveniyorum'' diyen hocasını sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla mahcup etmedi. 

4 gol-6 asistle oynayan Belhanda sezon içinde menajerini değiştirdi ve Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila ile anlaştı.

12 milyon Euro'luk teklif gelecek
Sabah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekipleri tarafından performansı yakından takip edilen Faslı 10 numara için sezon sonunda 12 milyon Euro'luk teklif geleceği ortaya çıktı.

Yeni 10 numara Feghouli olacak
Yönetim transferde artı bütçeye geçmek için Belhanda'ya gelen teklifi değerlendirecek. Sarı-kırmızılı takımda 3 milyon 350 bin Euro garanti ücrete sahip Belhanda'nın da ayrılık şartı 6 milyon Euro. Suudi Arabistan'daki kulübün, Belhanda'ya da yıllık 6 milyon Euro vermeye hazır olduğu öğrenildi. Bu sezon Emre Akbaba'dan faydalanamayan Terim, Belhanda'nın satılması halinde Feghouli'yi de 10 numara olarak kullanabilir.

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