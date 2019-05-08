Temel Karamollaoğlu'ndan olay seçim açıklaması YSK'ya Rabia gödermesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından, YSK'da alınan İstanbul seçimlerinin yenilenme kararına göndermede bulundu.

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından muhalefetten karara yönelik tepkiler sürüyor, konuyla ilgili bir açıklama da Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Karamollaoğlu, YSK'da alınan kararda 4 üyenin 'iptal edilmesin' oyuna karşın 7 üye seçimin iptalinden yana oy kullanmış ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesine tepki gösterdi.

Karamollaoğlu bu duruma atıfta bulunmak amacıyla'Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun' ifadelerini kullandı.

İşte o dikkat çeken paylaşım;

Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 7 Mayıs 2019

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, seçimin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan 4 YSK üyesini işaret ederek, "Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun" şeklinde yazdı.