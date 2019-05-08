HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan olay seçim açıklaması YSK'ya Rabia gödermesi

Temel Karamollaoğlu'ndan olay seçim açıklaması YSK'ya Rabia gödermesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından, YSK'da alınan İstanbul seçimlerinin yenilenme kararına göndermede bulundu.

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından muhalefetten karara yönelik tepkiler sürüyor, konuyla ilgili bir açıklama da Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Karamollaoğlu, YSK'da alınan kararda 4 üyenin 'iptal edilmesin' oyuna karşın 7 üye seçimin iptalinden yana oy kullanmış ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesine tepki gösterdi.

Karamollaoğlu bu duruma atıfta bulunmak amacıyla'Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun' ifadelerini kullandı.

İşte o dikkat çeken paylaşım;

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, seçimin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan 4 YSK üyesini işaret ederek, "Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun" şeklinde yazdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem Sarıkaya yazdı 7 YSK üyesi toplantı boyunca...
Muharrem Sarıkaya yazdı 7 YSK üyesi toplantı boyunca...
AK Parti'de İstanbul seçimleri hazırlığı başladı tek tek ziyaret edilecek
AK Parti'de İstanbul seçimleri hazırlığı başladı tek tek ziyaret edilecek
Yeni Filistin devleti maddeleri sızdı! Ordusu yok sınırlarını İsrail koruyacak
Yeni Filistin devleti maddeleri sızdı! Ordusu yok sınırlarını İsrail koruyacak
ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü
ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü
Venezuela'daki kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Venezuela'daki kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Ramazan ayında az susamak için uzmanından özel tarif
Ramazan ayında az susamak için uzmanından özel tarif
ÖNCEKİ HABERLER
Irak'tan ABD ve Çin ile 53 milyar dolarlık dev petrol anlaşması!
Irak'tan ABD ve Çin ile 53 milyar dolarlık dev petrol anlaşması!
İran, nükleer faaliyetlere başlayacak!
İran, nükleer faaliyetlere başlayacak!
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Borsa günü yüzde 1,61 düşüşle kapattı
Borsa günü yüzde 1,61 düşüşle kapattı
Davutoğlu'nun eski danışmanından Ekrem İmamoğlu'na destek
Davutoğlu'nun eski danışmanından Ekrem İmamoğlu'na destek
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
Onyekuru atıyor, Galatasaray kazanıyor
Onyekuru atıyor, Galatasaray kazanıyor
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Yorumlar