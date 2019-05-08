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Onyekuru atıyor, Galatasaray kazanıyor

Anadolu Ajansı
Onyekuru atıyor, Galatasaray kazanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı futbolcunun gol attığı 9 resmi maçın 8'ini kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu sezon resmi maçlarda 15 kez ağları havalandıran Onyekuru, Galatasaray'ın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle liderliğe yükselen Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun gol attığı maçlarda puan kazanmaya devam ediyor.

Sezon başında İngiltere'nin Everton ekibinden kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en önemli ismi oldu.

Galatasaray, Onyekuru'nun gol attığı 9 resmi müsabakanın 8'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da ikişer kez ağları havalandıran Onyekuru, ikinci devredeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3, Antalyaspor mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de birer gol attı.

Henry Onyekuru, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında da 2 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Nijeryalı futbolcunun gol atıp, Galatasaray'ın galip gelemediği tek müsabaka ligde deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşma oldu.

Takımın en skoreri
Henry Onyekuru, Galatasaray'ın en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 15 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımda Onyekuru'yu, Sofiane Feghouli ile devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 10'ar golle takip ediyor.

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne ise resmi maçlarda 8 kez topu filelerle buluşturdu.

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