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Başak Burcu Mayıs 2019 yorumu Hande Kazanova

Başak Burcu Mayıs 2019 yorumu Hande Kazanova

Eğitim ve seyahatle ilgili konular bu ay gündeminizde olacak sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Seyahat planları yapabilirsiniz.

Eğitim ve seyahatle ilgili konular bu ay gündeminizde olacak sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Hayattan daha büyük şeyler beklediğiniz bir döneme merhaba diyorsunuz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Farklı yerlerde bulunmak ve değişik insanlarla bir araya gelmek sıkıntı ve problemlerinizi minimuma indirecek.

5 Mayıs’ta gerçekleşecek Yeniay seyahat, eğitim, yabancı insanlarla yapılacak olan işler, hukuki meseleler, ticaret alanlarınızı kapsayacak. Bu alanlarda hızlı kararlar almak istediğiniz bir dönemse bu Yeniay’ı kullanabilirsiniz.

Ailevi konularda kendinizi şanslı, mutlu ve iyimser hissederken bu alanlarda biraz disiplinli olmak parasal harcamalarınız konusunda sizi kurtaracak. 6 Mayıs’tan sonra kendinizi eğitim alanında göstereceğiniz bir dönem olacak. Fikirlerinizi insanlara yaymak önemli olacak. 16 Mayıs’ta enerji alanınız değişecek.

Enerjinizi sosyal çevrenize, arkadaşlıklarınıza ve takım çalışmalarına yönlendireceksiniz. 18 Mayıs’ta oluşacak Dolunay yakın çevre konularınızı kapsayacak. İletişim halinde olduğunuz insanlardan alacağınız ilginç haberler devrede olabilir. Kafanızda yaptığınız planların bu Dolunay’da çok fazla işlemediğini görebilirsiniz. 21 Mayıs’tan sonra kariyeriniz önem kazanmaya başlayacak. Güzel bir ay diliyorum. 

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