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Modoko başkanını ve yönetim kurulunu seçti işte isimler

Modoko başkanını ve yönetim kurulunu seçti işte isimler

Modoko Mobilyacılar Sitesi gelecek iki yıl için yeni yönetim ve denetim kurulunu seçti. Gerçekleşen seçimlerde son iki yıldır Modoko Mobilyacılar Sitesinin yönetim kurulu üyeliğini yürüten Koray Çalışkan, oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Modoko olağan genel kurulunda
işletmecilerin ve yeni neslin sesi olarak görülen Koray Çalışkan ve yönetim
listesi oyların büyük çoğunluğunu alarak yönetim kuruluna seçildiler.

Modoko yönetim kurulu üyeleri
Modoko yönetim kurulu başkanlığına seçilen Koray Çalışkan’ın yönetim listesinin tamamı Modoko işletmecilerinden oluşuyor. Yönetim kurulunda, Harun Karaçak (Loda Mobilya), Osman Er (Berr Mobilya), Atalay Şuekinci (Bedesten Mobilya), Feridun İcan (Ican’s Bebe), Emre Akarca (Zebrano Mobilya), İrfan Çimen (Çimen Mobilya) yer alıyor.

 1977 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Koray Çalışkan, İstanbul Üniversitesi
işletme fakültesi mezunu olup iyi derecede İngilizce biliyor. İstanbul Sanayi
Odasında Mobilya Komitesi üyesi olan Koray Çalışkan evli ve 2 çocuk
babasıdır.

Modoko Hakkında
1969’da yılında Ümraniye / Dudullu’da kurulan Türkiye’nin en seçkin
mobilyacılar sitesi Modoko’da 150.000 m2 alanda 350 mağaza bulunmaktadır. Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı da bünyesinde bulundurarak yaşam alanlarını daha ‘özel’ kılan Modoko, doğrudan 5.000, dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

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