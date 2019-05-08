Modoko başkanını ve yönetim kurulunu seçti işte isimler

Modoko Mobilyacılar Sitesi gelecek iki yıl için yeni yönetim ve denetim kurulunu seçti. Gerçekleşen seçimlerde son iki yıldır Modoko Mobilyacılar Sitesinin yönetim kurulu üyeliğini yürüten Koray Çalışkan, oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Modoko olağan genel kurulunda

işletmecilerin ve yeni neslin sesi olarak görülen Koray Çalışkan ve yönetim

listesi oyların büyük çoğunluğunu alarak yönetim kuruluna seçildiler.



Modoko yönetim kurulu üyeleri

Modoko yönetim kurulu başkanlığına seçilen Koray Çalışkan’ın yönetim listesinin tamamı Modoko işletmecilerinden oluşuyor. Yönetim kurulunda, Harun Karaçak (Loda Mobilya), Osman Er (Berr Mobilya), Atalay Şuekinci (Bedesten Mobilya), Feridun İcan (Ican’s Bebe), Emre Akarca (Zebrano Mobilya), İrfan Çimen (Çimen Mobilya) yer alıyor.

1977 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Koray Çalışkan, İstanbul Üniversitesi

işletme fakültesi mezunu olup iyi derecede İngilizce biliyor. İstanbul Sanayi

Odasında Mobilya Komitesi üyesi olan Koray Çalışkan evli ve 2 çocuk

babasıdır.

Modoko Hakkında

1969’da yılında Ümraniye / Dudullu’da kurulan Türkiye’nin en seçkin

mobilyacılar sitesi Modoko’da 150.000 m2 alanda 350 mağaza bulunmaktadır. Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı da bünyesinde bulundurarak yaşam alanlarını daha ‘özel’ kılan Modoko, doğrudan 5.000, dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.