CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın iptal kararını Habertürk'te değerlendirdi. Yakupoğlu, CHP'nin tam hukuksuzluk iddiasıyla yarın YSK'ya başvuracağını ve İlçe seçimlerinin de iptal edilmesini isteyeceğini söyledi.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlüklerden dolayı "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulunacaklarını söyledi. Ölüm ya da istifa dışında aynı adaylarla seçime gidileceğini ifade eden Yakupoğlu, seçmen listelerinin ise korunacağını kaydetti.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası Kübra Par'ın moderatörlüğünde Habertürk TV ekranlarında yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programında açıklamalarda bulundu. İşte Yakupoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Tam kanunsuzluk sebebiyle İBB seçimi iptal edilmiş olsa idi, aynı sandık kurullarının imzaladıkları ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve o sandıktaki muhtarlık sandık seçim tutanaklarıyla ilgili olarak seçimin tamamının iptal edilmesi gerekli olmalıydı. Dün ben sözlerime başlarken 'Sayın YSK siz şu ana kadar AK Parti'nin itirazlarını yani kısıtlı seçmen, hükümlü, tutuklu, boş çeteleler vs. bu itirazların hepsini 298 sayılı kanunun 130. maddesinde düzenlenmiş olan olağanüstü itiraza göre incelediniz. Şimdi incelemeye konu 130. maddede belirtilen oy verme günü seçimin sonucunu etkileyen bir durum değildir.' diye konuştum. 'Siz bu itiraz ise 2 Mart'ta kesinleşmiş, bütün itiraz sürecinden geçmiş kesinleşmiş bir işlemi incelemeye başladınız' dedim. Oysa hukukta geri vites yoktur. Bu noktaya kadar olağanüstü itiraz olarak incelendi, kararı da buna göre verin diye konuştum. Kanunsuzluk olsaydı İstanbul seçimlerinin tamamı iptal edilirdi.

"YSK tam kanunsuzluk değil olağanüstü itirazı değerlendirdi"

Tam kanunsuzluk kavramı elle tutulmaz, gözle görülmez. Anayasamızın 79. maddesi YSK'ya görev yüklemiştir. Seçimlerin güvenli bir şekilde sonlandırılması görevidir. YSK eğer olağan ve olağanüstü itiraz süreleri dışında bir kanunsuzlukla karşılaşırsa, bunun için itiraza da gerek yok. Resen alabilir, kendisine bir ihbar gelse de incelemeye alabilir. İşte o zaman bu işlem kanuna aykırı mı, seçmen iradesini sakatlıyor mu, seçim sonuçlarını etkiliyor mu? Bunları görürse başka hiçbir şey aramadan o işlemin iptaline karar verir. YSK şu anda olağanüstü itiraz süreci işliyor bu süreçte tam kanunsuzluk işlemi yapmam dedi. Ben önüme gelen itirazları olağanüstü itiraz olarak incelerim dedi. Olağanüstü itiraz süreci içerisinde ilgili parti hakim seçim itirazı için gelmişse ben o işlemi yaparım dedi.

"AK Parti'nin itiraz ettiği sandıklarda daha fazla oy almış"

Sandık başında bir tane şikayet yok. AK Parti'nin iddiasında 19 bin sandık kurulu var. Bu sandık kuruluna yapılmış tek bir şikayet yok. Aslında 16 bin. Sadece 141 sandık kurulunda AK Partili üye yok. Bunun dışında bütün sandıklarda, kendi iddialarına göre 16 bin küsur sandık kurulunun tamamında AK Partili üyeler sandık kurulu üyeliği yapmış, ayrıca AK Partili müşahitler var. Sandık kurulu maniple etmişse orada şikayet edersiniz. Orada 5 adet boş sayfa vardır. İtirazlar olursa oraya yazılır ve imza atılır. Böyle bir itiraz yok. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün bilgilerine göre AK Parti'nin itiraz ettiği 16 bin sandığın tamamında AK Parti adayı sayın Binali Yıldırım, sayın Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla oy almış.

"Yarın YSK'ya tam kanunsuzluk sebebiyle itirazda bulunulacak"

CHP'nin yarın YSK'ya İstanbul'daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacağız. Şimdi maddi gerçek ortaya çıktı. Şu anda konuşulan sandık kurulların teşkiliyle ilgili gerekçe ise cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız.

"31 Mart'taki seçmen listeleri aynen korunacak"

YSK dün aldığı kararda İstanbul yenileme seçiminin 2 Haziran'da değil 23 Haziran'a karar verdi. Yetişemeyeceği gerekçesiyle. Bir ilke kararı hazırlanması ve komisyon kurulmasına karar verdi. 2 Haziran yenileme ilişkin karar 23 Haziran'a adeta uyarlanacak. Birincisi seçmen listeleri değişmeyecek. Öngörüm 31 Mart'taki seçmen listeleri aynen korunacak. 1 hafta kalan ölenler, hükümlü olanlar, silah altına alınanlar, askeri öğrenciler düşülecek, kalanlarla birlikte seçimler yapılacak. 23 Haziran'da oy kullanmak için 31 Mart'ta ismi olup da herhangi bir sebeple oy kullanamamış olanlar kullanabilirler.

"Adaylar istifa veya ölüm halinde değişebilir"

Aynı adaylarla gidilecek. Bulunmayan üyelerin yerine ilçe seçim kurulu dolduracak. Kamu görevlisi olmayan başkan ve üyeler değiştirilecekler. Partiler adayını geri çekemez. Sadece istifa ederse ya da Allah gecinden versin ölürse çekebilir. İstanbul İl Seçim Kurulu bir seçim takvimi yapacak."