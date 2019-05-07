HABER /  CHP

Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz

Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklamasında, "Yendik, yine yeneceğiz!" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni seçim süreci hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu açıklamasında, "16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu. Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.

"Yendik, yine yeneceğiz"

İşte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle;

"16 Milyon İstanbullu ve İstanbul'la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil.

16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu.

Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz!"

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de Rusya soruşturması tartışması sürüyor
ABD'de Rusya soruşturması tartışması sürüyor
AB'den Brexit eleştirisi: Bizim yüzümüzden oldu
AB'den Brexit eleştirisi: Bizim yüzümüzden oldu
CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin
CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin
Sınıfta porno film izlediği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Sınıfta porno film izlediği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı: Demokrasiyi yıpratmayın
Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı: Demokrasiyi yıpratmayın
Çavuşoğlu: Yargı kararını yok sayarak açıklama yapanları kınıyorum
Çavuşoğlu: Yargı kararını yok sayarak açıklama yapanları kınıyorum
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'den İstanbul seçimleri için flaş hamle
İYİ Parti'den İstanbul seçimleri için flaş hamle
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de sondaj açıklamasına Türkiye'den tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de sondaj açıklamasına Türkiye'den tepki
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Fikret Orman yönetimde değişikliğe gidiyor
Fikret Orman yönetimde değişikliğe gidiyor
Ekrem İmamoğlu: 47 gün sonra devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu: 47 gün sonra devam edeceğiz
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı
Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Yorumlar 4 yorum