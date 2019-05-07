Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklamasında, "Yendik, yine yeneceğiz!" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni seçim süreci hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu açıklamasında, "16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu. Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.

"Yendik, yine yeneceğiz"

İşte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle;

"16 Milyon İstanbullu ve İstanbul'la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil.

16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu.

Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz!"