CHP ile DSP görüşmesi ne zaman?

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından CHP'de hareketlilik yaşanıyor. CHP heyeti, yarın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya gelecek.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya konuştu. Önder Aksakal, “CHP ve DSP arasında bu kez bir temas olur mu?” sorusuna şu cevabı verdi:



''CHP temsilcilerinden bu konuda bir girişim olduğunu biliyorum. Muhtemelen yarın DSP Genel Başkan Yardımcılarıyla CHP temsilcileri görüşecek. Taleplerini ve düşüncelerini başkanlık kurulunda ve partide değerlendireceğiz. Biz herhangi bir partinin destekçisi değiliz bir siyasi partiyiz. Oluşacak konjonktüre göre partimizin alacağı karar göre bir tutum sergileriz.''

Aynı zamanda AK Parti’den görüşme konusunda bir talep gelebileceğini ifade eden Aksakal, “Böyle bir temas mı var?” sorusuna, “Bir temas yok, olasılık üzerine konuşuyorum” değerlendirmesini yaptı.