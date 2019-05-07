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Sınıfta porno film izlediği iddia edilen öğretmen tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Sınıfta porno film izlediği iddia edilen öğretmen tutuklandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sınıfta öğrencilerin gözü önünde porno film izlediği iddia edilen öğretmen gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğretmen savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

İlçedeki orta okulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık itiraz etti

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, H.İ.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Osmaniye 2. Sulh Ceza Mahkemesi, H.İ.Ö’nün tutuklu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.İ.Ö., hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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