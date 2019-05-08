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MEB liselere giriş sınavı için yeni düzenleme

MEB liselere giriş sınavı için yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'de güncellemeye gitti. Adaylardan gelen sorular üzerine LGS kılavuzunda güncelleme yapılırken bazı bölümler için sınav süreleri yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında 2019 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda öğrencilere rehberlik etmek amacıyla bazı güncellemeler yapıldı.

MEB, 1 Haziran 2019'da uygulanacak LGS sınav kılavuzunu daha önce  yayımlamıştı. Bakanlığa, özellikle ek süre verilen engelli adayların muaf  olabilecekleri alt testler (yabancı ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testi)  varsa birinci oturum sürelerinin ne kadar olacağıyla ilgili çok sayıda soru  yöneltildi. Bakanlık bunun üzerine öğrencilere rehberlik edecek bilgileri  güncellenen kılavuza ayrıntılı olarak dahil etti.

O adaylar için süre ayarlaması

Buna göre, sınav başvuru ve uygulama kılavuzunun 10. maddesinde yer  alan "Sınavın Uygulanması" bölümüne eklenen yeni "c" maddesine göre, ek süre  verilen engelli adaylarda; yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci  oturumdaki toplam süresi 80 dakika olacak. Bu adaylardan din kültürü ve ahlak  bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika;  yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olanların  birinci oturumdaki toplam süresi ise 65 dakika uygulanacak.

Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf adaylar

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan  adayların birinci oturumdaki toplam sürelerinin ne olacağı ile ilgili aynı bölüme  eklenen ç maddesine göre, din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf  adayların birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olacak.

2018 LGS'de de bu adaylar için birinci oturumda toplam 60 dakikalık  süre verilmişti. Kılavuzdaki güncellemeyle bu uygulama kılavuzda açık bir şekilde  belirtilmiş oldu.

Öğrenciler sınav salonlarına su getirebilecekler

MEB'e sınav salonlarına öğrencilerin su getirip getiremeyecekleriyle  çok fazla soru iletilmesi üzerine kılavuzun "10.Sınavın Uygulanması" bölümüne  yeni bir cümle eklendi.

Buna göre, öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet  şişe içerisinde su getirebilecekler.

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