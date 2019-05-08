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Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor

Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor

ABD'nin tepki gösterdiği S-400'ler için Türkiye ile Rusya yeni bir adım daha atıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin alacağı S-400'lerin eğitimi için Rusya'ya asker gönderecek.

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan S-400 hava savunma sistemi anlaşması çerçevesinde Türkiye ile Rusya yeni bir adım daha atıyor.

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan S-400 hava savunma sistemi anlaşması çerçevesinde S-400 bataryalarında görev yapacak Türk askerlerinin eğitim süreci başlıyor. Savunma Sanayii kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 Türk askeri Rusya'da askeri bir üste eğitilecek. 

2019 yılı içerisinde teslim edilmesi beklenen S-400 hava savunma sisteminde görev yapacak askerlerin eğitimlerinin 5 ay süreceği belirtiliyor.

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