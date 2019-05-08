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Hande Kazanova Mayıs 2019 Terazi burcu yorumu

Hande Kazanova Mayıs 2019 Terazi burcu yorumu

Sevdiğiniz insanla anlaşmazlıklarınız devrede olabilir. Sevgi arayışınızın yüksek olduğu bir dönem olacak ve karşı taraftan bunu göremediğinizi düşünebilirsiniz.

İkili ilişkilerinize ve özel hayatınıza odaklandığınız bir ayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyorsunuz. Ama hala mayıs ayının ilk on günlük dilimi içerisinde bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler.

Sevdiğiniz insanla anlaşmazlıklarınız devrede olabilir. Sevgi arayışınızın yüksek olduğu bir dönem olacak ve karşı taraftan bunu göremediğinizi düşünebilirsiniz. Her zamanki barışçıl yaklaşımlarınızı devreye sokamayabilirsiniz.Eşinizin kariyeriyle ilgili birtakım sıkıntı ve problemler ilişkinizde sorunlara neden olabilir. 5 Mayıs’ta bir Yeniay gerçekleşecek. Sizin ortak parasal alanlarınızı ilgilendirecek. 6 Mayıs’ta sonra Merkür’ün buraya girmesiyle beraber sıkıntı ve problemleriniz varsa bunlara çözüm üretecek fikirler karşınıza gelebilir.

15 Mayıs’ta ise Venüs’ün bu alanlarınıza girmesiyle beraber ilişkilerden yana büyük fayda sağlayacağınız bir dönem başlayacak. Bu ay ruhsal alanda büyük açılımlar yaşamanız söz konusu olabilir. Şahit olduğunuz bazı olaylar hayata bakış açınızı değiştirecek.

16 Mayıs’tan sonra enerji alanınız değişecek. Enerjinizi kariyer ve iş alanlarınızda harcamaya başlayacaksınız. Diğer yandan çok duygusal hareket etmeye meyilli olacaksınız. Anne ve anne tarafıyla kavga ve sürtüşmelere bu dönemde ön plana çıkabilir.

18Mayıs’ta oluşacak Dolunay, maddi konularda önemli olacak. Bu dönem zarfında elinize para geçebilir. Diğer taraftan 21 Mayıs’ı beklemelisiniz. Hem Güneş hem Merkür, İkizler Burcu’na geçecek. Hava enerjisiyle dolu olacaksınız. 21 Mayıs’tan sonra daha şanslı bir dönem olacak. Güzel bir ay diliyorum.

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