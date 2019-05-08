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Davutoğlu'nun eski danışmanından Ekrem İmamoğlu'na destek

Davutoğlu'nun eski danışmanından Ekrem İmamoğlu'na destek

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini yürüten Atılgan Bayar, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için "İmamoğlu'nu desteklemek bir siyasi tercih değil, demokratlar için mecburiyettir" dedi.

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, kişisel Twitter hesabında Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararına tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun dün söz konusu YSK kararıyla ilgili yaptığı açıklamadan yaklaşık bir saat önce paylaşımlarda bulunan Bayar, şunları kaydetti:

"Bugünkü siyasi resimde yerim bellidir: İmamoğlu’nun yanı. Bu demokratik bir zorunluluktur. Sayın Davutoğlu, YSK kararı ile ilgili bir tutum almayacaksa (almasını umuyorum), siyaseten yollarımız burada ayrılmış demektir.

Kendisine sevgim, saygım ve muhabbetim bakidir. AK Parti artık ıslah edilemez. Demokrat kimliği öne çıkan İmamoğlu liderliği, muhafazakar yığınların da liderliğidir. İmamoğlu’nu desteklemek bir siyasi tercih değil, demokratlar için bir mecburiyettir."

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