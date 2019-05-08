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Borsa günü yüzde 1,61 düşüşle kapattı

Borsa günü yüzde 1,61 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, günü yüzde 1,61 değer kaybıyla 91.482,45 puanla kapadı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.499,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 2,99 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 91.000-91.500 bandında dengelendi.

Seçim gündemin odağına yerleşti

Analistler, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

FED Başkanı'nın konuşması takip edilecek

Yarın yurt içinde Hazine Nakit Dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de ihracat verileri ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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