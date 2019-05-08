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AK Parti'de İstanbul seçimleri hazırlığı başladı tek tek ziyaret edilecek

AK Parti'de İstanbul seçimleri hazırlığı başladı tek tek ziyaret edilecek

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını alması ile birlikte AK Parti yeni seçimin hazırlıklarına başladı.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararı sonrası AK Parti, kolları sıvadı.  Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre kararın açıklanmasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına ‘İstanbul için seferberlik’ ilan edilmesi talimatını verdi.

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için, AK Parti’de tüm birimler hazırlıklarını yapıp kısa sürede Cumhurbaşkanına sunacak. AK Parti’de yapılan ilk değerlendirmelerde kampanyanın ‘Türkiye İttifakı’ söylemi üzerine kurulması ve 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen üzerinde çalışma yapılması görüşü öne çıktı.

Sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen ziyaret edilecek

Bu kapsamda, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen bir milyon 700 bin seçmen tek tek ziyaret edilerek, 23 Haziran’da oy kullanmaları için ikna edilecek.

Kürt seçmenin desteğinin artırılması için yeni yol haritası

31 Mart mahalli seçimlerinde oy kullanan seçmenler üzerinde yapılan analizlerde, İstanbul’da seçmenin yüzde 26’sının Kürt olduğu, bu oranın yarısını oluşturan ‘Muhafazakâr Kürtlerin’ seçimlerde AK Parti’yi tercih ettiği tespiti öne çıkmıştı. AK Parti’nin, yenilenecek seçimlerde Kürt seçmenin desteğinin artırılması için de yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Bu kapsamda, AK Parti’de İstanbul seçimlerinde kullanılacak söylemin ‘Daha kucaklayıcı’ olacağı ifade ediliyor.

Bütün milletvekilleri nöbet sistemine göre çalışacak

AK Parti, bütün milletvekillerinin İstanbul’daki seçim kampanyasında görev alması için program yapacak. Milletvekilleri nöbet sistemine göre İstanbul’da seçim çalışması yapacak. Bu sebeple 31 Mart Mahallî Seçimleri nedeniyle çalışmalarına iki ay ara veren TBMM’nin haziran başından itibaren yeniden tatile girmesi bekleniyor.

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