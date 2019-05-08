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THY'den seçim duyurusu! Ücretsiz değiştirilecek

THY'den seçim duyurusu! Ücretsiz değiştirilecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeniden İstanbul seçimleri nedeniyle 20-26 Haziran 2019 tarihlerindeki İstanbul lokasyonlu uçuşların biletlerini değiştireceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerin 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebileceğini söyledi.

15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirilebilir

Üstün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle  6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve bilet değişiklik işlemleriniz için Türk Hava Yolları satış ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz.

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