THY'den seçim duyurusu! Ücretsiz değiştirilecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeniden İstanbul seçimleri nedeniyle 20-26 Haziran 2019 tarihlerindeki İstanbul lokasyonlu uçuşların biletlerini değiştireceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerin 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebileceğini söyledi.

15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirilebilir

Üstün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz.