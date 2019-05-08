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Saadet Partisi İstanbul kararını verdi! Ekrem İmamoğlu'na destek mi verilecek?

Saadet Partisi İstanbul kararını verdi! Ekrem İmamoğlu'na destek mi verilecek?

23 Haziran seçimleri için Ekrem İmamoğlu'nun lehine adayını çekebileceği konuşulan Saadet Partisi kararını verdi. Kararı Necdet Gökçınar açıkladı.

31 Mart'a giden süreçte Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, 23 Haziran seçimine dair bir paylaşım yaptı.

31 Mart'ta Saadet Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Necdet Gökçınar, kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı.

"YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur" diyen Gökçınar, "Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır" ifadesini kullandı.

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