Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?

Cünüpken oruç tutulur mu, Ramazan'da cünüp olan biri oruç tutabilir mi ya da oruçluyken cünüp olan birinin orucu sayılır mı 61 gün oruç tutmasına gerek var mı sorularına Diyanet ne cevap verdi?

Cünüp olmak orucu bozar mı, Ramazan'da oruçluyken cünüp olunca oruç bozulur mu Diyanet bu konuda ne diyor işte cevapları...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayat ile ilgili sorularını yanıtlıyor. Güncel fetva, karar ve mütalaa veriyor. İşte Ramazan ayıyla ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları.

CEVAP: Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

Kişinin cünüp olması farklı yollarla olabilir. Ve bunların her birine göre hüküm değişir.

1- Eğer kişi uykuda iken ihtilam olmuşsa ya da bakmakla veya hayal etmekle cünüp olduysa bu durumlarda orucu bozulmaz. Ancak kişinin yabancı bir kadına şehvetle bakması haramdır.

2- Öpmek, ellemek gibi bir yolla cünüp olduysa, kişinin orucu bozulur. Ancak sadece kaza gerekir.

3- Eğer kişi eşiyle münasebette bulunduysa, ister meni gelsin isterse gelmesin, orucu bozulur ve hem kaza hem de kefaret gerekir. İstimnada da (elle tatmin) durum böyledir.

Sonuç olarak uykuda iken istem dışı olarak ihtilam olmuşsak, sahura kalkınca gusül abdesti alıp temizleniriz. Fakat vakit yoksa normal olarak sahur yemeğimizi yer oruca niyetimizi ederiz. Sonrasında sabah namazından önce gusul abdestini almamız gerekir.

Burada yanlış anlaşılmaması gereken konu;

1- Cünüp olarak oruç tutmaya verilen ruhsat, kişinin o an oruca başlaması için verilen ruhsattır. Yani imkanlar kısıtlıysa gusul abdesti alamamışsak, oruca niyetlene biliriz ancak en kısa zamanda namaz vaktini geçirmeyecek şekilde gusül abdesti almak gerekir.

2-Kişi oruçlu iken, istemeden kasıtsız olarak bir şekilde ihtilam olmuş ise, orucu bozulmaz, sadece gusül eder ve orucuna devam eder.(uykuda iken rüya görmek gibi).

Ancak istimna(el ile boşalma) yoluna gidilirse ki bu düpedüz, ahlaksız bir şekilde orucu bozmaktır. Oruçluyken mastürbasyon yapan kimsenin orucu bozulur. Bunun için tövbe edip bir gün kaza orucu tutmak icab eder; kefaret orucu tutmak gerekmez.

Mastürbasyonun orucu bozduğu, fakat sadece kaza gerektiği, Hindiyye, Bahr ve Dürr-ül-Muhtâr ve diğer fıkıh kitaplarında yazılıdır.

Farz olduğu halde Ramazan’da kasten oruç tutmamak veya başlanan orucu bozmak, haram olup büyük günahtır. Mastürbasyon yapmak, orucu bozarsa da kefareti gerektirmez. Böyle bir davranıştan dolayı tövbe edilmesi ve bozulan orucun gününe gün, kaza edilmesi gerekir.

Şafii Mezhebi’ne göre cünüp olarak oruç tutmak caiz midir?

Şafii Mezhebi’ne göre orucun başlangıcında temiz olmak için, fecirden önce cünüplükten yıkanmak, adaptandır

Cünüp olduğu halde fecirden sonra yıkanmak, orucun sıhhatine engel değildir Ancak doğru olan, fecirden önce yıkanmaktır Bunun delili, şu hadistir:

“Hz Peygamber (asv), cimadan dolayı bazen sabahladıktan sonra yıkanıp orucuna devam ederdi” (Buharî/1825, 1830)

Hayız ve nifastan kurtulan kadının da fecirden önce yıkanması müstehabdır (Büyük Şafii Fıkhı, Dr Mustafa el-Hin, Dr Mustafa el-Buğa, Ali eş-Şerbeci, Çeviren: Ali Arslan)

Cünüp olarak bir namaz vaktinden fazla beklemek haramdır Ancak iftara kadar cünüp beklemek orucu bozmasa da sevabını azaltır. En kısa zamanda gusül abdesti almak hem takva , hem edep ve hem de ruh sağlımız açısından son derece yerinde olacaktır.