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Dünya Ekonomik Forumu'dan Erdoğan Davos'a katılsın ısrarı

Dünya Ekonomik Forumu'dan Erdoğan Davos'a katılsın ısrarı

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davos'ta gerçekleşecek 50'nci yıl dönümümüze davet edildi. Katılıp katılmama kararı Başkan Erdoğan’a ait ancak kendisi toplantıya içtenlikle davet edildi" dedi.

Türkiye'ye bir dizi ziyaret için gelen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, Ankara'da bakanlık düzeyinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. 

Brende, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmemizde Dünya Ekonomik Forumu ile Türkiye arasındaki iş birliğini nasıl güçlendirebileceğimizi tartıştık. Dünya Ekonomik Forumu'nun önemli olacağı konusunda görüş birliğine vardık. Ayrıca şimdi Türkiye ekonominin rekabet edebilirliğini güçlendirmek için ekonomik reformlar yaptığı dönemde önemli" ifadelerini kullandı.

"Karar Erdoğan'a ait ama içtenlikle davet edildi''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek yılki Davos Zirvesi’ne katılımı yönündeki beklentilere ilişkin de açıklamada bulunan Brende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl ocak ayında Davos'ta gerçekleşecek olan 50'nci yıl dönümümüze kesinlikle davet edildi. Katılıp katılmama kararı Başkan Erdoğan’a ait ancak toplantıya içtenlikle davet edildi." dedi.

"Emine Erdoğan'ın Ürdün'deki konuşması iyi karşılandı''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de görüştüğünü anlatan Brende, şöyle devam etti:

"Türkiye, San Francisco'da Endüstri 4.0 için açtığımız merkeze çok aktif şekilde katılım sağladı. Türkiye'nin yapay zeka gibi yeni teknolojilere, nesnelerin internetine iyi bir şekilde hazır olmasını sağlamak için de iş birliğimiz var ve bu iş birliğini nasıl güçlendirebileceğimizi tartıştık. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile de bir araya geldik. 'First Lady' Emine Erdoğan’ın Ürdün'de düzenlenen "Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da Dünya Ekonomik Forumu"nda yaptığı ve katılımcılar tarafından iyi karşılanan 'sıfır atık' konusundaki açıklamaları ve bunu nasıl takip edebileceğimizi konuştuk."

Brende, ziyaret kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüşerek Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği konusunda iş birliğinin öneminden bahsettiklerini dile getirdi.

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