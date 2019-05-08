Dolar altını da etkiledi! İşte merak edilen detaylar...

Gram altının fiyatı yükseliş trendi yakaladığı haftada son olarak 255 TL seviyelerinde dengelenmişti. Hafta içerisinde yukarı yönlü değişimin yaşandığı altın, döviz kurları ile birlikte paralel olarak değişim gösteriyor.

Peki, gram altın son olarak ne kadar oldu? İşte Bigpara’dan alınan son verilere altın piyasasında son durum…

Gram altın ne kadar?

Piyasalarda bugün altının gram fiyatı 255,6 TL’den işlem görüyor. Gram altının 255 TL olduğu aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise 1.287 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatı

8 Mayıs 2019 Çarşamba günü çeyrek altın 404 TL’den alınıp 413 TL’den satılıyor. Yatırım yapanların tercihleri arasında yer alan Cumhuriyet altını ise 1.674 TL’den alınıp, 1.699 TL’den satılıyor.