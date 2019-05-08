MHP'li Cemal Enginyurt'tan Anadolu Ajansı Başkanı'na istifa çağrısı İmralı başlığı kızdırdı
Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Anadolu Ajansı'na İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan konulu haberinin başlığı nedeniyle çok sert tepki gösterdi.
MHP'li Enginyurt, İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan konulu haberinin başlığına tepki göstererek Anadolu Ajansı'na Şenol Kazancı'yı istifaya çağırdı.
Anadolu ajansı” İmralı açlık grevine son verin çağrısı yaptı” diyerek haber yapmış.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) 7 Mayıs 2019
Anadolu Ajansı! İmralı kim? Oradakinin bir adı var, BEBEK KATİLİ APO.
Ne yapmaya çalışıyorsun Anadolu Ajansı?
Kime yarandın? Kime hizmet ettin?
Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmelidir.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt istifa isteğini "İmralı'dan 'açlık grevlerine son verin' çağrısı" haberindeki ifadeler nedeniyle istedi. Enginyurt, "Anadolu Ajansı, kime yarandın, kime hizmet ettin? Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmelidir" dedi.
Ne olmuştu?
İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları İstanbul’daki Taksim Hill Otel’de açıklama yaptı. 2 Mayıs’ta görüştüklerini söyleyen avukatlar, Öcalan'ın mesajlarını kamuoyula paylaşmıştı.