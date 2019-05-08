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Beren Saat'in İmamoğlu'na destek paylaşımı sosyal medyayı salladı

Beren Saat'in İmamoğlu'na destek paylaşımı sosyal medyayı salladı

YSK'nın İstanbul seçimleri yenilensin kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na bir destek de uzun süredir siyasi paylaşım yapmayan ünlü oyuncu Beren Saat'ten geldi.

Sosyal medyada ünlülerin Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları yağdı. Daha önce politik çıkışlarıyla bilinmeyen ünlü oyuncu ve sanatçılar bile "Her şey güzel olacak" etiketi ile paylaşımlar yaptı.

"Her şey çok güzel olacak" etiketi

Bu isimlere son olarak Beren Saat'te eklendi. Saat, Instagram hesabından "Her şey çok güzel olacak" yazısının olduğu bir fotoğraf paylaştı. 

Uzun süredir siyasi paylaşım yapmıyordu

Beren Saat uzun süre Kenan Doğulu ile boşanacakları iddiasıyla magazin basınının gündeminde yer aldı. Uzun süredir siyasi paylaşım yapmayan ve ayrılık dedikodularının ardından her şeyin güzel olacağını belirten bir paylaşım yapan Saat'e bazı takipçileri de destek verdi.

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