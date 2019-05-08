5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi

“Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi” ve “Bakü Uluslararası Tıp Workshop Günleri" Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Bakü'de gerçekleştirildi.

“Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi” TİKA’nın sağlık alanındaki çalışmalara desteği kapsamında gerçekleştirildi. 5'cisi düzenlenen Tıp Kongresi ve Bakü Uluslararası Tıp Workshop Günleri’nde Türk, Alman ve Azerbaycanlı doktorlar bir araya geldi. Ülkelerin sağlık alanında sahip oldukları bilgi ve birikimlerin paylaşıldı. Karşılıklı tecrübe aktarımının gerçekleştirilebilmesi amacıyla düzenlenen kongre ve kurs programına Almanya ve Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve diğer Orta Asya ülkelerinden doktorlar katıldı. Programın açılışında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral bir konuşma yaparak, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen kongreye vermiş oldukları desteklerden dolayı TİKA’ya teşekkür etti.

TİKA sağlık alanında desteklere devam ediyor

TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki ise, kongreye vermiş oldukları desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kongre 3 gün devam etti. Bu üç gün içerisinde katılımcı doktorlar, diyabet hastalığının günümüzdeki tedavi yöntemleri, jinekoloji, laparoskopi, karaciğer hastalıkları ve tedavi yöntemleri, cerrahi enfeksiyonlar, kanser hastalığının türleri ve modern tedavi yöntemleri, invazif cerrahi yöntemi, endoskopi ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Türkiye’den davet edilen doktorlar tarafından Bakü’de bir parkta halka açık olarak gerçekleştirilen ilk yardım eğitimi de yoğun ilgi gördü.