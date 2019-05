ALES puan hesaplama robotu sayısal-sözel bölüm puan hesaplama 2019

Yılda 3 kez yapılacak olan ALES sınavının birincisi 5 Mayıs'ta yapıldı. Sınava katılan binlerce vatandaş ALES puan hesaplama nasıl olur sorusunun yanıtını arıyor. ALES sonuçları 30 Mayıs'ta yapılacak. Peki ALES puan hesaplama nasıl olur ALES sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan hesaplama tablosu haberimize...

Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların girdiği ALES sınavının birincisi 5 Mayıs'ta yapıldı. Binler adayın girdiği ALES/1 sınav sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak. Peki ALES puan hesaplaması nasıl olur, ALES sayısal bölüm, ALES sözel bölüm ve ALES eşit ağırlık puan hesaplama tablosu haberimizde.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR: ÖSYM'nin yayınladığı 2019/1 ALES kılavuzunda yer alan bilgiye göre, puan hesaplama işlemleri şu şekilde:

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak ve akademisyen olmak isteyenlerin katılım sağladığı ALES sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM yayınladığı sınav takviminde sonuç tarihini duyurdu. Buna göre, 2019 ALES sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişebilecek.

ALES NEDİR: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

