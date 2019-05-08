HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan görülmemiş protesto! Dünya konuşacak

Beşiktaş'tan görülmemiş protesto! Dünya konuşacak

Beşiktaşlı futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçının başlama düdüğünden sonra bir dakika hareketsiz kalarak Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım'ı protesto edecek.

Sezonun finali olarak görülen Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım’ın bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığı ve art niyetli olduğu görüşünde olan siyah-beyazlılarda çalınan düdüklere öfke dinmiyor.

Yönetimin, Alanyaspor maçında büyük bir protesto yapılmasının hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Alanyaspor maçında sessiz çığlık protestosu planlanıyor.

Sessiz çığlık protestosu
Buna göre pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının başlama düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular hareketsiz kalacak. Böylelikle Bülent Yıldırım’ın derbideki yönetimine bütün Türkiye’nin canlı olarak seyredebileceği şekilde bir tepki gösterilmiş olacak. Vodafone Park’ta son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında da çocuk istismarına karşı bir dakikalık protestoda bulunulmuştu.

Dev bir koreografi geliyor
Derbideki hakem yönetimine olan sinirleri geçmeyen siyah-beyazlı taraftarlar da büyük bir hazırlık içinde. Beşiktaşlı futbolcuların bir dakikalık protestosuna, taraftarlar da dev bir koreografi ile destek verecek. Bu koreografi de hakem Bülent Yıldırım’ın da olacağı gelen bilgiler arasında.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beren Saat'in İmamoğlu'na destek paylaşımı sosyal medyayı salladı
Beren Saat'in İmamoğlu'na destek paylaşımı sosyal medyayı salladı
Eljif Elmas'ın kaderini UEFA belirleyecek
Eljif Elmas'ın kaderini UEFA belirleyecek
Abdurrahman Dilipak'ın dikkat çeken YSK yazısı
Abdurrahman Dilipak'ın dikkat çeken YSK yazısı
Dolar altını da etkiledi! İşte merak edilen detaylar...
Dolar altını da etkiledi! İşte merak edilen detaylar...
Fransızlardan Abdülkadir Ömür bombası
Fransızlardan Abdülkadir Ömür bombası
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Anadolu Ajansı Başkanı'na istifa çağrısı İmralı başlığı kızdırdı
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Anadolu Ajansı Başkanı'na istifa çağrısı İmralı başlığı kızdırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan ayında bozulan uyku düzeni için önemli tavsiyeler
Ramazan ayında bozulan uyku düzeni için önemli tavsiyeler
ALES puan hesaplama robotu sayısal-sözel bölüm puan hesaplama 2019
ALES puan hesaplama robotu sayısal-sözel bölüm puan hesaplama 2019
8 Mayıs evde bakım maaşları yatan iller sorgulama yeni
8 Mayıs evde bakım maaşları yatan iller sorgulama yeni
5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi
5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenir kaç para verilecek?
Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenir kaç para verilecek?
Trabzonspor, son 8 yılın en parlak dönemini yaşıyor
Trabzonspor, son 8 yılın en parlak dönemini yaşıyor
Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?
Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?
Yorumlar 1 yorum