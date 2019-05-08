Beşiktaş'tan görülmemiş protesto! Dünya konuşacak

Beşiktaşlı futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçının başlama düdüğünden sonra bir dakika hareketsiz kalarak Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım'ı protesto edecek.

Sezonun finali olarak görülen Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım’ın bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığı ve art niyetli olduğu görüşünde olan siyah-beyazlılarda çalınan düdüklere öfke dinmiyor.

Yönetimin, Alanyaspor maçında büyük bir protesto yapılmasının hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Alanyaspor maçında sessiz çığlık protestosu planlanıyor.

Sessiz çığlık protestosu

Buna göre pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının başlama düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular hareketsiz kalacak. Böylelikle Bülent Yıldırım’ın derbideki yönetimine bütün Türkiye’nin canlı olarak seyredebileceği şekilde bir tepki gösterilmiş olacak. Vodafone Park’ta son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında da çocuk istismarına karşı bir dakikalık protestoda bulunulmuştu.

Dev bir koreografi geliyor

Derbideki hakem yönetimine olan sinirleri geçmeyen siyah-beyazlı taraftarlar da büyük bir hazırlık içinde. Beşiktaşlı futbolcuların bir dakikalık protestosuna, taraftarlar da dev bir koreografi ile destek verecek. Bu koreografi de hakem Bülent Yıldırım’ın da olacağı gelen bilgiler arasında.