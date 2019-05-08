İBB'nin Twitter hesabından attığı mesaj sonrası resmen eridi!

Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabı 60 binden fazla takipçi kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve İBB hesabının "YSK'nın Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz" tweeti sonrası 470 bine kadar düştü.

İBB'nin takipçisi sayısı hızla düşmeye devam ediyor

Sosyal medya istatistiklerini izleyen ve analiz edenweb sitesi socialblade.com'un verilerine göre dün 543 bin 234'e kadar çıkan İBB Twitter hesabı, 8 Mayıs saat 07.45 itibariyle 470 bin seviyelerinde. İBB'nin takipçisi sayısı hızla düşmeye devam ediyor.