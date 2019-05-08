Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'kapak' yanıtı: Sana kapak çoktan oldu haberin yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''YSK, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir'' dedi. Kılıçdaroğlu'na da ''kapak'' yanıtı veren Bahçeli, ''Sana kapak çoktan oldu haberin yok.'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesini kararının ardından partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Bahçeli, ''Günlük siyasi kavgaları bir tarafa bırakmak lazım. Önümüze bakmalıyız, siyasi ve ekonomik bekamızı fedakarlıklarla korumalıyız. Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ın kazananı Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkar ve ihlali mümkün değildir.'' dedi.

''YSK milletin yüreğine su serpmiştir''

Bahçeli, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı;

''YSK, İstanbul seçimleriyle ilgili adaletli bir kararla milletin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla halkın hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. Herkesten aynı tavrı bekliyoruz. YSK'nın kararını karalamak, çarpıtmak, kurul üyelerine 'çete üyesi' demek kirli bir ağız sakat bir zihniyettir.''



''Kılıçdaroğlu sana kapak çoktan oldu haberin yok''

- İstanbul seçimlerine gölge düştüğü ortadaydı. CHP ve peşine takılanlar seçime hile karıştırmışlardır. İpliği pazara çıkan bir zihniyet eşliğinde gerçekleştirmiştir. Beka meselesi TC tabelasını geri asmak mıdır. Kılıçdaroğlu, TC tabelasının bana kapak olduğunu söylüyor. Sana kapak çoktan oldu haberin yok. Ya duymadın ya duyurmadılar. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin. Boynuna beraat belgesi asarsın artık. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Laf dedi döndü kasnak söz söyledi buna eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş.

Kılıçdaroğlu ne demişti? Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin adayı değil bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun su ücretlerine yüzde 40 indirim yaptığını, öğrencilerin aylık kartını 85 liradan 50 liraya indirdiğini, dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da otobüsleri ücretsiz hale getirdiğini, belediyenin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yeniden eklediğini anlatmış ve "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" demişti.

''İlk oyu ben vermezsem namerdim''

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

''Yargıya 'çete' diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan, sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim.''

''Kuyruk acısı çeken varmış''

- 31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın kopmasını arzulayan bazı çevrelere adea cesaret gelmiştir. Sanki saklandıkları deliklerine çomak sokulmuş dışarı fırlamışlar fitne oklarını fırlatamaya başlamıştır. İçtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak mecburiyet halini alıyor. Zannedersiniz Cumhur İttifakı tutmamış ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış. Televizyonları açın zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Bal alacakları çiçeği bilirler ama kanatları olmadığından bir türlü uçamazlar.

''Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir''

- Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin AK Parti'nin altını oyduğunu ahlaksızca ileri sürdüler. MHP'nin oy oranı yüzde 18,81 ise AK Parti'nin de yüzde 35'dir dediler. İki partinin toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma siperidir.

''Hepsinin bileğini bükeriz, nefesini keseriz''

- AK Parti ile ittifakımız birilerini niye rahatsız ediyor. PKK bundan memnuniyetsiz, FETÖ huzursuz. CHP dünden hazımsız. Cumhur İttifakı dediniz mi HDP'yi afakanlar basar Türk düşmanlarının şaftı kayar. Zillet ittifakına hizmet eden güruhun hangi iftiraları attığı aslında meselemiz değildir. Varsın çıkarcılar işbirliği yapsınlar. Biz bunların alayına yeteriz. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yeni Çanakkale ruhu, milli mücadele hamurudur. Hepsinin bileğini bükeriz, nefesini keseriz.

''İstanbul'da karargah kuracağız''

- CHP yöneticileri, YSK'nın iddiaları araştırmasından neden rahatsız olmuştur. YSK üyelerini isim isim hedef gösteren kim varsa demokrasi hazımsızıdır. İstanbul seçimlerinde usulsüzlük tescil edilmiştir. 23 Haziran'da milli iradenin sandığa yansıması boynumuzun borcudur. Seçim gününe kadar İstanbul'da karargah kuracağız.