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Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen sanatçıların kaydını tuttu

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen sanatçıların kaydını tuttu

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, sosyal medya hesabından, YSK'nın İstanbul seçimlerini yeniden yapılmasını karar vermesinin ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin oluşturduğu bir listeyi "Kayıt" notuyla paylaşması tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Safi çok tartışılacak bir harekete imza attı. Safi, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinden oluşan listeyi "Kayıt" notuyla paylaştı.

Safi'nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

İşte o paylaşım;

Hesabını korumaya aldı

Tepkiler sonrası Safi'nin hesabını korumaya alarak tweetlerin görünürlüğünü kapatması göze çarptı.

Ne olmuştu?

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu "Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" demişti. Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyadan #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti.

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