Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine sert yanıt
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin yaptığı paylaşımına tepki gösteren takipçilerine sert cevap verdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, YSK'nın İstanbul seçimini iptal kararına gösterdiği tepki sonrası bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirileriyle karşılaştı.
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Yılmaz, “Size bazı ibretlik insanlar sunayım” başlığıyla bu yorumları paylaştı.
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Yılmaz, yapılan yorumlara “Ben vatanını, milletini seven sade bir vatandaşım ? Siyasetten de hiç hoşlanmam Sen bir adayı seversin, ben öbür adayı severim .. öyle değil mi güzel kardeşim ( tane tane anlat cem abi ) Sen “bazı” insanları seversin, ben “herkesi “severim….Belki de farkımız budur?” paylaşımıyla cevap verdi.
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Cem Yılmaz, 5 gün öncesinde Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri Malülleri Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı’nın yararına sahneye çıkmıştı.
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