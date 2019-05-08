Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine sert yanıt



Yılmaz, yapılan yorumlara “Ben vatanını, milletini seven sade bir vatandaşım ? Siyasetten de hiç hoşlanmam Sen bir adayı seversin, ben öbür adayı severim .. öyle değil mi güzel kardeşim ( tane tane anlat cem abi ) Sen “bazı” insanları seversin, ben “herkesi “severim….Belki de farkımız budur?” paylaşımıyla cevap verdi.