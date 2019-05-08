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Fenerbahçe'de Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'de Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın özellikle istediği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci transferleri için tüm şartları zorlayacak. İki isim, Fenerbahçe'ye gelirse ortalık sallanır.

Gelecek sezonun hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Başakşehir'in iki yıldızına göz dikti. 8 sezondur Başakşehir forması giyen Boşnak futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, İrfan konusunda ise işi menajerler çözecek. İrfan'ın bağlı olduğu Footalent menajerlik şirketiyle ilişkileri iyi olan Fenerbahçe, her iki transferde de tüm şartları zorlayacak.

Süper Lig'e damga vurdu
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin listesindeki Visca, bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. Geride kalan 31 haftada 13 asist yapan Boşnak futbolcu, bu alanda zirveye çıktı. Visca'yı 11 asistle Beşiktaşlı Quaresma, 10 asistle de Erzurum'dan Emrah Başsan takip ediyor. Boşnak futbolcunun ayrıca 12 de golü bulunuyor.

Başakşehir'in vazgeçilmezi
8. sezonunu tamamlanmaya hazırlandığı Başakşehir kariyerinde 296 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, hücuma büyük güç kattı. Sağ kanatta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 8 yılda 80 gol sevinci yaşadı, 83 de asist yaptı.

İrfan Can Kahveci, merkez orta saha 
2016-17 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği'nden 6 milyon TL bedelle Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci, merkez orta saha olarak görev yapıyor. Bu sezon İstanbul ekibinin 29 lig maçında oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Kiralık formülü
İsmi Avrupa kulüpleriyle de anılan İrfan Can konusunda ısrarcı davranacak olan Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerine uymak için çok kullanılan bir yolu deneyecek. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu ilk yıl zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Genç futbolcunun sonraki sezon da bonservisi alınacak.

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