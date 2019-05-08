Liverpool-Barcelona maçına Cüneyt Çakır damgası

Çakır'ı ilk tebrik eden Kloop oldu: Cüneyt Çakır verdiği kararlar ile oyunun yüksek tempoda oynanmasına yardımcı oldu. Oyuncularla iletişim konusunda da başarılı olan Çakır, gecenin yıldızlarından biriydi. Maçın bitiş düdüğüyle beraber büyük bir sevinç yaşayan ve sahaya giren Liverpool menajeri Jürgen Klopp da ilk olarak Cüneyt Çakır ve ekibini tebrik etti.