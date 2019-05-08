Liverpool-Barcelona maçına Cüneyt Çakır damgası
Liverpool’un Barcelona’yı 4-0 mağlup edip adını Şampiyonlar Ligi’nde finale yazdırdığı mücadelede Cüneyt Çakır, performansıyla alkış alırken tecrübeli hakemi tebrik eden ilk isim Jürgen Klopp oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Barcelona’yı sahasında 4-0 mağlup eden Liverpool finale yükseldi. Karşılaşma boyunca oldukça iyi bir performans sergileyen Çakır, izleyenlerden ve otoritelerden tam not aldı.
Çakır'ı ilk tebrik eden Kloop oldu: Cüneyt Çakır verdiği kararlar ile oyunun yüksek tempoda oynanmasına yardımcı oldu. Oyuncularla iletişim konusunda da başarılı olan Çakır, gecenin yıldızlarından biriydi. Maçın bitiş düdüğüyle beraber büyük bir sevinç yaşayan ve sahaya giren Liverpool menajeri Jürgen Klopp da ilk olarak Cüneyt Çakır ve ekibini tebrik etti.
Hem sahadaydı hem de masada: Türkiye'nin haberine göre; Cüneyt Çakır, 27 Nisan-8 Mayıs arasındaki toplam 12 gün içinde İstanbul, Antalya, Erzurum, İstanbul, Liverpool arasında adeta mekik dokudu. Hem sahadaydı hem de masada.
Adeta evinin yolunu unutan Cüneyt Çakır, hem yerel anlamda hem de uluslararası bazda ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterdi.