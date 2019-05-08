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Oruç tutmaması gereken kişiler kimlerdir? Eğer bu rahatsızlıklarınız varsa dikkat

Oruç tutmaması gereken kişiler kimlerdir? Eğer bu rahatsızlıklarınız varsa dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, Ramazan ayı hakkında mutlaka sahura kalkılmasını belirterek, kimlerin oruç tutmaması gerektiğini açıkladı.

"İftar sofrasında çorba ile başlangıç yapılmalı devamında 10 dakika ara verilerek kan şekeri dengesi sağlandıktan sonra ana yemeğe geçilmelidir." diyen Fidan,  "Kişiler iftar anında hızlı bir besin alımı yaşarlarsa, kan şekeri hızla yükseleceğinden ağırlık çökmesi hissi, yorgunluk ve uyku hali şikayetlerini yaşayabilmekteler." diyerek şu uyarıda bulundu:

"Bu durumun oluşmaması ve günlük enerjinin daha iyi olabilmesi için mutlaka sahura kalkılmalı ve günlük alınması gereken besin öğelerinin önemli kısmı karşılanmalıdır. İftar sofrasında ise çorba ile başlangıç yapılmalı devamında 10 dakika ara verilerek kan şekeri dengesi sağlandıktan sonra ana yemeğe geçilmelidir."

Peki kimler oruç tutmamalıdır?
diyabet
Kronik hastalığı olup sürekli ilaç kullanması gerekenler ilaç saati ve dozlarıyla alakalı mutlaka hekimine danışmalı, gerekirse bir beslenme uzmanı takibinde oruç tutmalıdır.

Diyabet tanısı olan, insülin kullanan veya aktif hipoglisemik ataklar geçiren bireylerin genel sağlık durumları açısından oruç tutmaları sakıncalı olabilmektedir. Emziren annelerin oruç tutması süt verimini ve kalitesini etkileyebileceğinden, hamile bayanların ise gerekli besin ihtiyacının karşılanamayabileceğinden oruç tutmaları risk oluşturabilmektedir.

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