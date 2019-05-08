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Fenerbahçe Beko'dan Final Four için 2 kötü haber birden

Fenerbahçe Beko'dan Final Four için 2 kötü haber birden

Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları devam eden Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynanacak Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan oyuncular Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final maçlarında sakatlıkları bulunan Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlık sorunları nedeniyle bir süredir parkelerden uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in ise tedavi süreçleri devam ediyor.

İki basketbolcunun oynayıp oynamayacağına sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Dörtlü Final öncesi karar verilecek.

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