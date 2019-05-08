Iğdır eski belediye başkanı Murat Yikit gözaltın alındı

IĞDIR eski belediye başkanı Murat Yikit, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2014-2019 yılları arasında Iğdır’da belediye başkanlığı görevini yürüten BDP’li Murat Yikit’in yakalanması için çalışma başlatıldı.
Murat Yikit, jandarma ekiplerinin kentteki bir adrese düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürülen Yikit’in sorgusu sürüyor.
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