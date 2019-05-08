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AK Parti'den seçim iptaline yönelik tepkilere sert yanıt

AK Parti'den seçim iptaline yönelik tepkilere sert yanıt

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "YSK'nın verdiği karar seçimlerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi. İmamoğlu'nun mazbatasını alıp Sayın Binali Yıldırım'a vermedi. Bu panik, telaş, hakaret niye?" dedi.

AK Partili Recep Özel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerine küfür ve hakaret ettiğini savundu.

Kılıçdaroğlu'nun, YSK üyelerini isim isim okuyarak hedef gösterdiğini ve bu durumun kimsenin dikkatini çekmediğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

Bu panik, telaş, hakaret niye?

"Mutlu azmış azınlığın küfür ve hakaretlerini görmezden gelen sözümona muhterem dava adamları zevatın görüşleri hayret verici. HALEP ORDAYSA ARŞIN BURDA,23 Haziran da tekrar seçim olacak bu öfke bu küfür bu hakaretler neden.

Milli Görüş hareketinin üç partisi haksız ve hukuksuz yere kapatıldı,İktidar Partisi Ak Parti hakkında kapatılma davası açıldı aynı küfür ve hakaretleri duymadık. Karar doğru Yada yanlış olması önemli değil,en önemlisi turnusol kağıdı gibi herkesin karekterini ortaya çıkarttı.

Çete deyip hedef göstermişti

Çete deyip hedef göstermişti Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında “İptal” yönünde oy kullanan 7 hakimin ismini okuyarak partililere yuhalatmış ve “YSK içindeki çete mensubu 7 hakim” ifadelerini kullanmıştı. Milletin iradesine kumpas kurulduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Hakim dediğin adam, satılık adam değildir. 7 kişi gitti, diz çöktü, el etek öptü. Allah bilir ne vaatlerde bulundular." demişti.

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