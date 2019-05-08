Öpüşmek orucu bozar mı Nihat Hatipoğlu cevapladı

İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu oruçluyken aşırıya gitmemek kaydı ile eşlerin birbirini öpmesinin oruca zarar vermeyeceğini açıkladı.

“Ramazan'da oruçlu iken insan hanımını öpse orucu bozulur mu?”, "Kadın da erkek de oruçluyken öpüşürse oruçları bozulur mu?", "Erkek oruçluyken eşini öpse orucunu daha sonra kaza etmesi gerekir mi?" İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu çok merak edilen o soruya kameraları aracılığı ile bakın nasıl yanıt verdi:



Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şey. Sakıncası yok. Hz. Peygamberin buna müsaade ettiğini biliyoruz çünkü. Burada önemli olan aşırıya gitmemektir. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle herşeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.