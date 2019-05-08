Eljif Elmas'ın kaderini UEFA belirleyecek

Avrupa'nın devlerinin peşinden koştuğu Eljif Elmas için Fenerbahçe, UEFA’dan çıkacak karara göre hareket edecek.

Fenerbahçe’nin Aziz Yıldırım döneminde kadrosuna kattığı Elif Elmas, bugün sarı-lacivertlilerin en önemli değeri oldu.

Geçen sezon Rabotnicki’den yaklaşık 250 bin dolar karşılığında transfer edilen 19 yaşındaki Makedon’un piyasa değeri bugün en az 7,5 milyon avro olarak kabul ediliyor. Elif Elmas’ı Rabotnicki günlerinden beri izleyen İngiliz devi Manchester City, hayallerinin peşinden gidip tuttuğu takım Fenerbahçe’yi tercih eden genç yetenekten hiç vazgeçmedi.

Avrupa'nın devleri yakından takip ediyor

Türkiye'de yer alan habere göre; City’nin yanı sıra başta Tottenham olmak üzere bir çok İngiliz kulübü ve İtalya’dan Roma, Lazio ve Fiorentina, Rusya’dan Zenit de Elif’in peşine düştü. Fenerbahçe sergilediği performansın yanı sıra Makedonya adına forma giydiği maçlardaki oyunu da Elmas’ın değerini katladı.

Ucuza kaptırmak istemiyor

Fenerbahçe’deki ikinci yılında değerini yaklaşık 30 kat artıran Elif Elmas için henüz resmi bir teklif gelmedi. Ancak, kulüplerin ilgisi, yönetim tarafından net bir şekilde biliniyor. Buna rağmen net bir karar alınmış değil. Yeni sezonda detaylı bir kadro rotasyonu planlayan sarı-lacivertliler için Elif önemli bir kaynak olarak görünüyor. Ama yönetim, genç Makedon’u ucuza kaptırmak istemiyor.

UEFA belirleyecek

Elif için 15 milyon avroluk bir teklif bekleyen sarı-lacivertlilerin daha düşük rakamlara sıcak bakmadığı, aksine Elif’in yıldızını biraz daha parlatıp daha yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşündüğü belirtiyor. Tabii tüm bu süreçte UEFA’dan çıkacak kararlar da etkili olacak. 31 Mayıs sonrası ortaya çıkacak mali tablo Elif Elmas’ın geleceğini netleştirecek.