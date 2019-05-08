HABER /  FENERBAHÇE

Eljif Elmas'ın kaderini UEFA belirleyecek

Eljif Elmas'ın kaderini UEFA belirleyecek

Avrupa'nın devlerinin peşinden koştuğu Eljif Elmas için Fenerbahçe, UEFA’dan çıkacak karara göre hareket edecek.

Fenerbahçe’nin Aziz Yıldırım döneminde kadrosuna kattığı Elif Elmas, bugün sarı-lacivertlilerin en önemli değeri oldu.

Geçen sezon Rabotnicki’den yaklaşık 250 bin dolar karşılığında transfer edilen 19 yaşındaki Makedon’un piyasa değeri bugün en az 7,5 milyon avro olarak kabul ediliyor. Elif Elmas’ı Rabotnicki günlerinden beri izleyen İngiliz devi Manchester City, hayallerinin peşinden gidip tuttuğu takım Fenerbahçe’yi tercih eden genç yetenekten hiç vazgeçmedi.

Avrupa'nın devleri yakından takip ediyor
Türkiye'de yer alan habere göre; City’nin yanı sıra başta Tottenham olmak üzere bir çok İngiliz kulübü ve İtalya’dan Roma, Lazio ve Fiorentina, Rusya’dan Zenit de Elif’in peşine düştü. Fenerbahçe sergilediği performansın yanı sıra Makedonya adına forma giydiği maçlardaki oyunu da Elmas’ın değerini katladı.

Ucuza kaptırmak istemiyor
Fenerbahçe’deki ikinci yılında değerini yaklaşık 30 kat artıran Elif Elmas için henüz resmi bir teklif gelmedi. Ancak, kulüplerin ilgisi, yönetim tarafından net bir şekilde biliniyor. Buna rağmen net bir karar alınmış değil. Yeni sezonda detaylı bir kadro rotasyonu planlayan sarı-lacivertliler için Elif önemli bir kaynak olarak görünüyor. Ama yönetim, genç Makedon’u ucuza kaptırmak istemiyor.

UEFA belirleyecek
Elif için 15 milyon avroluk bir teklif bekleyen sarı-lacivertlilerin daha düşük rakamlara sıcak bakmadığı, aksine Elif’in yıldızını biraz daha parlatıp daha yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşündüğü belirtiyor. Tabii tüm bu süreçte UEFA’dan çıkacak kararlar da etkili olacak. 31 Mayıs sonrası ortaya çıkacak mali tablo Elif Elmas’ın geleceğini netleştirecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdurrahman Dilipak'ın dikkat çeken YSK yazısı
Abdurrahman Dilipak'ın dikkat çeken YSK yazısı
Dolar altını da etkiledi! İşte merak edilen detaylar...
Dolar altını da etkiledi! İşte merak edilen detaylar...
Fransızlardan Abdülkadir Ömür bombası
Fransızlardan Abdülkadir Ömür bombası
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Anadolu Ajansı Başkanı'na istifa çağrısı İmralı başlığı kızdırdı
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Anadolu Ajansı Başkanı'na istifa çağrısı İmralı başlığı kızdırdı
Avatar 2, 3 ve 4'ün vizyon tarihleri belli oldu
Avatar 2, 3 ve 4'ün vizyon tarihleri belli oldu
Para 'VAR' huzur yok! Masa başı takıl parayı kap
Para 'VAR' huzur yok! Masa başı takıl parayı kap
ÖNCEKİ HABERLER
ALES puan hesaplama robotu sayısal-sözel bölüm puan hesaplama 2019
ALES puan hesaplama robotu sayısal-sözel bölüm puan hesaplama 2019
5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi
5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi
Öpüşmek orucu bozar mı Nihat Hatipoğlu cevapladı
Öpüşmek orucu bozar mı Nihat Hatipoğlu cevapladı
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
Trabzonspor, son 8 yılın en parlak dönemini yaşıyor
Trabzonspor, son 8 yılın en parlak dönemini yaşıyor
Oruçluyken boşalmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Oruçluyken boşalmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Hülya Uğur kaç yaşında kiminle evli gençlik hali bambaşka!
Hülya Uğur kaç yaşında kiminle evli gençlik hali bambaşka!
e okul VBS sistemi girişi nasıl 2. dönem sınav sonucu sorgulama
e okul VBS sistemi girişi nasıl 2. dönem sınav sonucu sorgulama
Yorumlar