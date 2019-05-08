Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak "23 Haziran" iddiası!

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, yeni yazısında 1977 Konya seçimlerini hatırlatarak "Bu millet oyuna sahip çıkar. Yeter ki sandığa leke düşmesin" değerlendirmesi yaptı.

Fatih Altaylı, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"23 Haziran'da ne olur?"

Okurlarının "23 Haziran'da ne olur?" diye sorduğunu aktaran Altaylı, 1977 Konya seçimlerini hatırlattı. Altaylı, o dönem Mehmet Keçeciler'in tekrarlanan seçimi oy farkı ile yeniden kazandığını yazdı.

"Yeter ki sandığa leke düşmesin"

Altaylı, "Anlayacağınız bu millet oyuna sahip çıkar. Yeter ki sandığa leke düşmesin" diye konuştu.

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