Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu
CHP'li Barış Yarkadaş Davutoğlu'yla ilgili çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Yarkadaş Davutoğlu'nun, İmamoğlu kazandığında arayıp tebrik ettiğini açıkladı.
YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Twitter'dan arka arkaya açıklama yaparak YSK kararına tepki gösterdi. Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız "367 Kararı" karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı demokrasimizi yıpratıyor değerlendirmesinde bulundu. Gül ve Davuyoğlu'nun açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin açıklamalarına destek verenler de çok sert tepki gösterenler de oldu. CHP'li isimlerden Barış Yarkadaş ise Davutoğlu'yla ilgili çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Yarkadaş Davutoğlu'nun, İmamoğlu kazandığında arayıp tebrik ettiğini açıkladı.İşte Gül ve Davutoğlu'yla ilgili atılan twitler...