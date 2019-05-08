Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu

Davutoğlu, 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı demokrasimizi yıpratıyor değerlendirmesinde bulundu. Gül ve Davuyoğlu'nun açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin açıklamalarına destek verenler de çok sert tepki gösterenler de oldu. CHP'li isimlerden Barış Yarkadaş ise Davutoğlu'yla ilgili çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Yarkadaş Davutoğlu'nun, İmamoğlu kazandığında arayıp tebrik ettiğini açıkladı.İşte Gül ve Davutoğlu'yla ilgili atılan twitler...