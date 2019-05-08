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Kadir Gecesi 2019 hangi gün kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri

Kadir Gecesi 2019 hangi gün kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri

Mübarek Ramazan ayı başladı, müslümanlar için yeri ayrı olan Ramazan ayında öyle bir gece var ki o geceyi kim ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Peki rahmeti bol olan Kadir Gecesi bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor. Kadir gecesi 31 Mayıs Cuma gecesi idrak edilecek.

Kadir Gecesi bu sene ne zaman, 2019 hangi aya denk geliyor soruları merak konusu oldu. Müslümanlar için büyük önem taşıyan fazileti sevabı bol olan Kadir Gecesi bu sene Mayıs ayı içinde olacak. Ramazan ayının son haftasına denk gelen Kadri gecesi 2019 yılında 31 Mayıs'ta idrak edilecek. 

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. 
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. 
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.


 

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