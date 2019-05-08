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TUSAŞ haberleşme uydusunun ilk adımlarını ABD'de attı

TUSAŞ haberleşme uydusunun ilk adımlarını ABD'de attı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Arjantin ile ortaklaşa kurdukları GSATCOM Uzay Teknolojileri Şirketi tarafından Small GEO haberleşme uydusu üretileceğini belirtti.

Nas, bu uydunun internet, televizyon yayını, data haberleşmesinin de aralarında bulunduğu birçok uydu haberleşme hizmetinin en ileri teknolojilerle verilmesini sağlayacağını belirtti. 

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019'un önemine işaret eden Nas, organizasyonun dünyanın en önemli uydu üreticileri ve operatörlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD'de yapılan Small GEO uydu sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Nas, konuşmasına şu şekilde devam etti: 

"Small GEO, gelişen teknoloji ve uluslararası iş birliği modeliyle ekonomik faydaya dayalı birçok temel avantajı bünyesinde barındıran yenilikçi bir uydu konseptidir. Bu konsept kapsamında yapılacak çalışmaların hızla tamamlanarak, Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçlarını değil, diğer ülkelerin de haberleşme uydusu ihtiyaçlarını karşılar duruma ulaştığını en kısa zaman içinde görmeyi hedefliyoruz."

selman nas tusaş

Uluslararası pazarda dikkat çekecek
Nas, TUSAŞ'ın 2023 vizyonu doğrultusunda uluslararası pazardaki en ileri teknolojileri dikkate alarak uydu geliştirilmesi faaliyetlerine başladıklarını vurgulayarak, "Bu fuarda ülkelerin uydu işletmecileriyle çeşitli görüşmeler yaptık. Bizim için çok verimli geçen bu görüşmelerde yeni haberleşme uydumuz olan Small GEO'yu tanıttık ve çok olumlu tepkiler aldık." diye konuştu.

Small GEO uydularının düşük üretim ve fırlatma maliyetleriyle bütün dünya için dikkat çekici bir ürün olduğunu belirten Nas, TUSAŞ'ın yaklaşık 2 ton ağırlığında ve tümüyle elektrikli itki sistemiyle geliştirilecek uydu platformunun üreticisi olacağını dile getirdi.

İmkan sağlayacak
Nas, TUSAŞ'ın Small GEO uydusu çözümünün birden fazla sayıda uydunun aynı fırlatma aracıyla fırlatılmasına imkan sağlayacağını ifade ederek, bunun uydu müşterileri için çok önemli maliyet avantajları sunduğunu söyledi.

Uydunun farklı haberleşme sistemlerini üzerinde barındıracak şekilde tasarlandığına işaret eden Nas, müşteri ihtiyaçlarına göre internet, televizyon yayını, data haberleşmesinin de aralarında bulunduğu çok yönlü haberleşme hizmetlerinin en ileri teknolojilerle verilmesini sağlayacağını bildirdi.

selman nas tusaş

Adımlar atılıyor
Nas, üretim ve testleri TUSAŞ tarafından yapılacak uyduda yerli ürünlerin de kullanılacağına dikkati çekerek, Small GEO uydusu ile Türkiye'nin artık uluslararası pazar için de dikkati çekici ve tümüyle rekabetçi uydular geliştirmesi yönünde adımların atıldığını vurguladı.

Selman Nas, söz konusu uydunun eş zamanlı olarak uluslararası pazarda da satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

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