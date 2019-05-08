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“Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” etkinliğinin ikincisi düzenlendi

“Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” etkinliğinin ikincisi düzenlendi

Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri, bisiklet kullanımında farkındalık oluşturmak amacıyla okullarına bisiklet ile gitti.


Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde geçen yıllarda başlatılan ’’Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’’ etkinliği kapsamında öğrenciler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bir araya gelerek okullarına bisiklet ile ulaşım sağladılar.

"Haydi çocuklar bisikletle okula"

Sağlıklı Kentler Birliği olarak şehir içi ulaşımında bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” etkinliğinde çocuklar ikinci günde de okullarına bisikletle gitti. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ise, “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” etkinliğinin ikinci gününde de okullarına bisiklet ile ulaşım sağlayarak, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.
Bisiklet kullanımı ve faydaları ile trafik kurallarının olduğu broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte Dernek Temsilcisi Hakan Yavuz, öğrencilere bisiklet kullanımı ve kurallarını anlattıktan sonra öğrenciler okullarına bisiklet ile ulaştı.

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