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TİKA’nın katkılarıyla Türk dünyası Oş’da buluştu

TİKA’nın katkılarıyla Türk dünyası Oş’da buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin temsilcileri Kırgızistan'ın Oş kentinde buluştu.


TÜRKSOY tarafından bu yıl Türk dünyasının kültür başkenti ilan edilen Oş’da etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un katıldığı törenle başladı. Oş kentinde bu yılın sonuna kadar sürecek olan etkinliklerin resmi açılış töreni, Ahmatbek Suyunbayev Stadı’nda gerçekleştirildi. TİKA’nın da katkılarıyla TÜRKSOY üyesi ülkeleri temsilen 12 ülkeden gelen 250’i aşkın sanatçının Türk dünyasının farklı coğrafyasına özgü müzik ve dans gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Değişik ülkelerden gelerek Kültür Başkenti Oş’a misafir olan sanatçıların sahneye çıkışlarını Oş stadını dolduran izleyiciler coşkulu tezahüratlarla destekledi.

Türk dünyasının kültür başkenti "Oş"

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türk dünyasında özel bir yere sahip olan Kırgızistan’ın güneydeki Oş şehrinin ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edildiğini hatırlattı. Çok uluslu Kırgızistan halkı için TÜRKSOY’un bu kararının kültürel ve politik öneminin büyük olduğunun altını çizen Ceenbekov, "Bugün Türk dünyasının bayrağı Kırgız göklerinde, Oş topraklarının üzerinde gururla dalgalanıyor" ifadelerini kullandı.

Türk halklarının kültürel mirası tanıtılıyor

Açılış çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde çeşitli tiyatro gösterileri, konser, yarışma, sergi ve konferanslar düzenledi. Aynı zamanda Türk dünyasının farklı bölgelerinden kadim Oş şehrine gelen kültür, sanat, bilim insanları, Türk halklarının zengin kültürel mirasının tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yaptı. Etkinliğe TÜRKSOY üyesi ülkelerin bakan, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Birleşmiş Milletler (UNESCO), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) temsilcileri, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden misafirler katıldı.

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