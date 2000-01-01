PTT’DEN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA
PTT AŞ Anneler Gününe özel kargo indirimi uygulaması başlattı. Yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargolarını kapsayan uygulama, 6 – 10 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalarıyla da adından söz ettiriyor.
Müşteri memnuniyetini daima önde tutarak, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran PTT AŞ, Anneler Gününe özel olarak kargo indirimi ve kişisel pul basımı gerçekleştirecek. Anneler Gününden önceki 5 iş günü içerisinde (6 Mayıs – 10 Mayıs) yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosunda yüzde 30 indirim uygulanacak.
ANNE VE ÇOCUKLARA KİŞİSEL PUL BASIMI
Anneler gününden önceki 5 iş günü içerisinde ( 6 Mayıs – 10 Mayıs) kişisel pul makinası olan PTT Başmüdürlüklerine başvuran anne ve çocukların fotoğrafları çekilerek kişisel pulları hizmet bedeli alınmadan kendilerine teslim edilecek.
PTT AŞ ayrıca tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve gelecek nesillere hatıra bırakılması için Anneler Gününe özel tebrik kartı da hazırladı. Müşteriler, PTT hizmet noktalarından kartları ücretsiz olarak edinebilecek.
Tasarlanan çeşitli görsellerden oluşan özel tebrik kartları ücretsiz olarak PTT hizmet noktalarında müşterilerle buluşacak. Ayrıca, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerinin üzerine yapıştırılmak üzere kampanya görselinden oluşan etiketler de PTT işyerlerinden temin edilecek.