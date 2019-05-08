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CHP harekete geçti! YSK'ya 39 ilçe seçiminin iptali için başvurdu

CHP, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile İstanbul'un 39 ilçe seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi kararına karşı CHP'den hamle geldi. 

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal gerekçesine dayandırdığı başvuru ile İstanbul’da yapılan tüm seçimlerin iptalini istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP’nin itirazını iletmek için YSK’ya geldi. 24 Haziran seçimlerini işaret eden Erkek, “Bir şeyler olduysa eğer 24 Haziran’da da oldu” açıklaması yaptı.

CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

"Tam kanunsuzluk başvurusu"

CHP İstanbul'un tamamında seçimlerim yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK'ya yaptı.

"39 ilçenin tamamında seçimler iptal edilsin"

Başvuru dilekçesinde; sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi.

CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.

"24 Haziran seçimleri de usulsüzdür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Eğer siz, 31 Mart’ta usulsüzlük var diyorsanız, 24 Haziran seçimleri de usulsüzdür, meşru değildir" ifadelerini kullandı.

"Süre kesinlikle aranmaz"

Erkek, "Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiyseniz sayın Erdoğan’ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. 24 Haziran’da sandık kurullarında görev yapan tüm kişileri de incelemek zorundasınız.  Tam kanunsuzluk başvurusu yaptık. Tam kanunsuzluk başvurusunda süre kesinlikle aranmaz."

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