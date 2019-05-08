İYİ Parti de YSK'ya "Tam kanunsuzluk" iddiasıyla başvurdu!

CHP'nin İstanbul'da yapılan 39 ilçe seçiminin iptali başvurusu sonrası İYİ Parti de tümünün iptali için "Tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ya başvurdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen imzasıyla verilen dilekçede, YSK'nın AK Parti'nin olağanüstü itirazının ardından seçimlerin yenilenmesi kararı verildiği anımsatıldı.

Sandık kurullarının, büyükşehirdeki bütün seçim türlerinde görev aldıklarının belirtildiği dilekçede, yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde gerçekleşmiş olmasını kabul etmenin mümkün olmadığı savunuldu.

"İstanbul'da seçimlerin tümü iptal edilmeli"

YSK'nın içtihatlarına göre, tam kanunsuzluk halinin yasaya açıkça aykırılık tespiti ile ortaya çıktığının kaydedildiği dilekçede, "Sandık kurullarının teşkiline ilişkin yapılan itirazın sayın kurul tarafından kabul edilmesi sonucunda, aynı sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev alması nedeniyle İstanbul'da gerçekleştirilen tüm seçimleri ilgilendirdiği sayın kurulun malumudur" denildi.

Söz konusu gerekçe ile 'tam kanunsuzluk' halinin meydana geldiğini ifade eden İYİ Parti, 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen tüm seçim türlerinin iptal edilmesini YSK'dan talep etti.