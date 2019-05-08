Eski YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. ceza dairesi eski yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin'in yargılandığı dava sonuçlandı.

12 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. ceza dairesi eski yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemişti.