Kemal Öztürk'ün Yeni Şafak'ta yayınlanmayan yazısında "İmamoğlu" damgası!

Yeni Şafak gazetesi, Kemal Öztürk'ün yazısını yayımlanmadı. Öztürk, yazısında Ekrem İmamoğlu'nun "Başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline gelmesini" irdeleyeceğini duyurmuştu.

Kemal Öztürk, YSK kararına ilişkin bugünkü yazısını Yeni Şafak Gazetesi'ne iletti. İbrahim Karagül yönetimindeki Yeni Şafak'ın yazı işleri, yazıya müdahale etmek istedi. Kemal Öztürk ise yazısında değişiklik istediğini geri çevirdi. Bunun üzerine Yeni Şafak gazetesi Öztürk'ün yazısını basmadı.

"Tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı"

Kemal Öztürk, pazartesi akşamı İstanbul seçimlerini iptal eden YSK kararının uzun yıllar tartışılacağını ve tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladığını söylemişti.

"Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi" diyen Öztürk bugünkü yazısında YSK kararıyla ortaya çıkan durumu değerlendirecekti.

Yazılarıma ara verdim

Kemal Öztürk twitter hesabından gazetesiyle ilgili yaşadığı soruna dair şu mesajı paylaştı:

Bir çok yerden gelen yoğun sorular nedeniyle bir açıklama yapmam gerekti:

Yayın politikası ve yazılarım arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzünden gazetem @yenisafak da yazılarıma ara verdim. Bunun her iki taraf için de daha uygun olacağını düşündüm.

Saygılarımla — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) 8 Mayıs 2019



Yeni Şafak'ı ilk göz ağrısı olarak gören Kemal Öztürk'ün gazeteyle bağı henüz kopmuş değil. Ancak bu olaydan sonra Öztürk'ün geri dönüşünün zor olacağı söyleniyor.

Kemal Öztürk dün twitter hesabından bugünkü yazısını şöyle duyurmuştu:

YSK kararı, uzun yıllar çok tartışılacak.

Sadece #İstanbul seçimlerini değil, tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi.

Detaylar yarınki yazımda... — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) 7 Mayıs 2019

Kemal Öztürk kimdir?

1969 yılında Ağrı’da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Yeni Şafak gazetesinde gazeteciliğe başladı. 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanlığı görevine getirildi. 3 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandı. 1 Aralık 2014 tarihinde, 3 yıl 4 ay sürdürdüğü, AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevinden istifa ettiğini duyurdu. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.