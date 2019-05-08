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Robot Olimpiyatları'nda 3’üncü oldular

Robot Olimpiyatları'nda 3’üncü oldular

TAN Eğitim Öğretim Kurumları, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen Robot Olimpiyatları’nda 3’üncü oldu.

TAN Eğitim Öğretim Kurumları, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen Robot Olimpiyatları’nda 3’üncü oldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen Robot Olimpiyatları (SUBÜRO), heyecan dolu anlara sahne oldu. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Sakarya olmak üzere 5 farklı şehirden 4 farklı kategoride 150 robot birinci olabilmek için çaba sarf etti. Çizgi İzleyen Robot kategorisinde, Bursa Özlüce Tan Butik Okulları 3’üncülüğü elde etti. Robotan kulübü öğrencisi Buğlem Bengi ve öğretmenleri, okul yönetimi tarafından da tebrik edildi.

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